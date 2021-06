Andrea Scanzi: "Naturale soffrire ma questa Italia non parte battuta con nessuno"

vedi letture

Era naturale soffrire. Ed è tipico dell’Italia farlo quando, magari, nessuno se lo aspetta.

Primo tempo grigio, ma con un incrocio dei pali pazzesco di Immobile e un mezzo miracolo di Bachmann su Barella.

Secondo tempo di autentica sofferenza, con il Var che ci ha salvato da un gol prima e da un rigore poi (ma il fuorigioco c’era in entrambi i casi). A quel punto, scaramanzia a parte, era quasi ovvio che l’Italia sarebbe tornata favorita. Svegliandosi dal torpore e sfruttando il calo austriaco.

Il gol di Chiesa nei supplementari è stato un piccolo capolavoro (al punto tale che, in Rai, Di Gennaro è diventato di colpo dislessico). Ed è stato un gol pesantissimo. Con il raddoppio di Pessina sembrava finita, ma il 2-1 di Kalajdzic ha interrotto il record di reti non subite dalla Nazionale di Mancini (che durava dal governo Badoglio) e soprattutto ha rischiato di riaprire tutto.

Ora si scateneranno due fazioni. Quelli ottimisti che: “è stato come con l’Australia negli ottavi dei Mondiali del 2006, soffrimmo da morire ma poi ci sbloccammo e si sa come andò a finire”. E quelli pessimisti che: “abbiamo sofferto con l’Austria e il Galles secondo nel nostro girone ne ha prese quattro… dove vogliamo andare?!?”.

Io dico due cose: la prima è che, quasi sempre, l’Italia sale di livello quando l’avversaria è più forte. Quindi, con Belgio o Portogallo, vedremo una Nazionale migliore. La seconda è che Mancini (che ha fatto entrare nei supplementari proprio quelli che poi hanno segnato) ha tutta la squadra dalla sua parte. È a quota 12 vittorie consecutive. E con il conseguimento quarti ha già raggiunto l’obiettivo minimo. Quindi nessuno potrà dirgli nulla. Quindi ha già vinto.

Non siamo i favoriti, ma non partiamo battuti con nessuno. Avanti così!