Atalanta-Inter, Casarin promuove l'arbitro: "Bravo Massa anche senza ricorso al Var"

vedi letture

"Bravo Massa anche senza ricorso al Var". Questo il titolo dell'analisi arbitrale di Paolo Casarin, ex direttore di gara e ora opinionista, sulle pagine del Corriere della Sera: "In Atalanta-Inter, Massa è molto sicuro all’avvio di una gara veloce e intensa. 12 falli fischiati e 2 gialli nel primo tempo, solo altri 2 gialli nella ripresa. Alla fine, sul campo, tutti sorridono. Merito anche di un arbitraggio attento ed equilibrato. Massa non ha utilizzato la Var: bravo. Per il resto prestazioni accettabili da parte di fischietti con limitata esperienza. Solo Maggioni alle prese con Roma-Cagliari, subito complicata per valutazioni discutibili in area e in mezzo al campo, ha messo in mostra ripetute incertezze. Pairetto alla Var ha contribuito alla giusta decisione finale dei due casi in area cagliaritana".