Bergomi: "Eriksen sorprende per applicazione. Togliere Vidal non semplice ma farei giocare lui"

L'ex bandiera dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha parlato a SKY di Milan-Inter di domani, in particolare su Eriksen. “Il gol del derby lo ha aiutato tantissimo, ora arriva da buone prestazioni. Quello che risalta maggiormente non sono le cose offensive, bensì la capacità in fase difensiva. Eriksen non va allo scontro, ma occupa uno spazio. Non so che scelte farà Conte, togliere Vidal non è semplice. Ma in questo momento farei giocare il danese”.