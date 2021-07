Bernardeschi si è sposato a Carrara. Dopo la cerimonia si è fermato a cantare cori in piazza

Sono giorni speciali per Federico Bernardeschi: dopo aver vinto l'Europeo con l'Italia, l'attaccante della Juventus è oggi convolato a nozze. Nella sua Carrara si è sposato con la compagna Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello con cui ha una relazione da qualche anno. Grande cerimonia, nonostante il classe '94 si sia presentato con 40 minuti di ritardo, con anche una battuta da parte del prete che gli ha chiesto se fosse "più emozionato adesso o quando ha tirato il rigore". Al termine, momenti di visibilio assieme ai tanti curiosi e tifosi accorsi nel luogo del matrimonio, con cori in piazza a ricordare che "i campioni dell'Europa siamo noi". Ecco il video tratto da Sportitalia.