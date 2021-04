Bologna, ripresa la preparazione in vista dello Spezia: differenziato per Tomiyasu

Sono ripresi questa mattina, con i giocatori rientrati da Roma, gli allenamenti del Bologna verso la partita con lo Spezia. Seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri sera, lavoro in campo per tutti gli altri, con qualche ragazzo della Primavera di Zauri. Differenziato per Takehiro Tomiyasu.