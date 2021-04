Boninsegna: "Inter, a questo punto è quasi impossibile perdere questo scudetto"

L'ex attaccante nerazzurro Roberto Boninsegna ha parlato alla Gazzetta dello Sport dello scudetto: "Come tutti i giocatori sono un po' scaramantico, ho da sempre i miei riti e non c'è niente di strano in questo: siamo uomini! Ma, arrivati a questo punto, possiamo dire che è quasi impossibile perdere questo scudetto. A un certo punto, arriva il momento in cui devi guardare la realtà, la classifica, e ammettere che sei davvero vicinissimo a un obiettivo gigantesco e assolutamente meritato".