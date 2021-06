Campionato nazionale under 17, la Roma vince il titolo

A ventiquattro ore di distanza, Roma e Genoa tornano ad affrontarsi. Questa volta in palio il titolo di campione d'Italia under 17. Palcoscenico della sfida il "Bruno Benelli" di Ravenna. La finale di un campionato anomalo per il quale si è dovuto inventare un format a gironi per via dei problemi legati alla pandemia.

L'inizio della gara è di chiara marca genoana, con i rossoblù che si rendono pericolosi dopo una decina di minuti con Lipani, ma sono gli avversari a trovare il vantaggio con Falasca che sfrutta l'errore individuale di Calvani e segna il goal dell.1-0.

Nei minuti successivi è il talentuoso Cherubini che impegna Ascioti per ben due volte rischiando così la rete del raddoppio. Il vantaggio capovolge l'inerzia della gara ed il Genoa non riesce più ad inquadrare la porta giallorossa.

Nella ripresa la Roma trova il secondo goal con Liburdi, abile a scattare sul filo del fuorigioco ed a trafiggere di sinistro il portiere rossoblù. Poco più tardi arriva anche il terzo timbro dei capitolini, questa volta a firma di D'Alessio che conclude una percussione sulla fascia destra. Il Genoa potrebbe accorciare le distanze poco dopo ma l'estremo difensore Baldi è ancora una volta insuperabile deviando in angolo un tiro di Mele.

Il goal della bandiera arriva a circa dieci minuti dalla fine grazie ad un'ottima elevazione del centravanti bulgaro Bornosuzov. I ragazzi di Konko non riescono però a completare la rimonta, e la Roma conserva il doppio scarto sino al triplice fischio finale.

La Roma vendica in questo modo la sconfitta subita nella categoria under 18, ed ottiene l'ottavo titolo della sua storia. Il Genoa esce sconfitto ma a testa alta, ed ai punti avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più.

