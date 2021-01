Capello sul nuovo Torino di Nicola: "Calcio più verticale, ho visto uno spirito diverso"

Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato il pareggio in rimonta ottenuto dal Torino sul campo del Benevento: "In poco tempo non si può fare tanto, ma ho visto un Torino diverso. Nicola ha portato un calcio più verticale e agonistico. Si è notato uno spirito diverso e maggiore determinazione, hanno cercato di recuperare il risultato a tutti i costi. Non era facile, perché il Benevento è una squadra che mi ha sorpreso, corre ed è difficile da battere. Recuperare questo risultato è importante".