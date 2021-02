Champions League, la Lazio cerca l'impresa contro il Bayern Monaco. Tutte le quote sulla sfida

vedi letture

Lewandowski pericolo n.1 per i biancocelesti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Appuntamento con la storia per la Lazio che, negli ottavi di finale di Champions League, sfida quella che al momento si può considerare la squadra più forte del mondo, il Bayern Monaco. La corazzata di Flick però, ultimamente barcolla in Bundesliga, dove ha raccolto solo un punto nelle ultime due giornate, incassando 5 gol. A questo si aggiungono le molte defezioni davanti, tra Covid e infortuni, che lasciano accesa qualche speranza per i capitolini, ma certo i bavaresi sono sulla carta chiaramente superiori e nettamente favoriti dagli esperti di Sisal Matchpoint: entrambe le formazioni arrivano a questa sfida senza ancora aver perso in questa edizione della Champions, ma l'imbattibilità della Lazio sembra destinata a interrompersi, con la vittoria a 4.75, in discesa il Bayern, a 1.67, il pareggio vale 4.20. Tedeschi ancora più favoriti per il passaggio ai quarti, a un rasoterra 1.12 contro il 6.00 dei biancocelesti. Anche per gli scommettitori non c'è storia, l'80% ha puntato sulla vittoria bavarese nei primi 90 minuti e il 99% vede il Bayern ai quarti. Pericolo numero uno è Robert Lewandowski, autore di ben 26 reti in 21 partite e complessivamente a segno 31 volte in stagione. Si preannuncia una sfida spettacolare con Ciro Immobile, ma il goal del polacco è più probabile, a 1.50, la rete del bomber biancoceleste sale a 2.75. Altro duello tra titani è quello tra i fantasisti Luis Alberto e Sanè: il numero 10 della Lazio in questa stagione si sta scoprendo uomo goal, con 7 reti, le stesse di Sanè: il tedesco ha però più chance di segnare, a 2.50, a 5.00 la marcatura dello spagnolo. Campione in carica, il Bayern Monaco è una delle principali favorite anche quest'anno, con la conquista della seconda finale consecutiva proposta a 2.75 e il secondo trofeo di fila a 5.00, alle spalle solo del Manchester City, favorito numero uno a 4.00. (ANSA).