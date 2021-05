Contrattempo per Morata e moglie: fermati all'aeroporto. Vacanza in Grecia, poi Euro2020

vedi letture

Piccola disavventura per Alvaro Morata e sua moglie Alice Campello. La coppia aveva infatti in programma di partire ieri per la Grecia, salvo accorgersi, soltanto una volta arrivati in aeroporto, di non aver compilato i documenti necessari. Un breve contrattempo, partenza soltanto rimandata (con annesso divertente battibecco social), i due sono infatti riusciti ad arrivare in Grecia. Per una vacanza comunque breve: l’attaccante della Juventus è tra i convocati di Luis Enrique per Euro2020. A breve c’è da ripartire, in campo e non solo in piscina.