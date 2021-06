Corvino: “Vlahovic è un titolare. La qualità non ha età”

vedi letture

Intensa intervista al Direttore dell’Area Tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, da parte di Tuttosport. Capitolo approfondito quello su due gioielli lasciati in dote alla Fiorentina. Oltre Chiesa in primissima linea ci sono i due serbi, assoluti protagonisti sul mercato Vlahovic e Milenkovic. Su chi sta stupendo di più risponde così: “ Li considero due conferme e vi spiego perché. Per Milenkovic a Gennaio dell’ultima mia stagione alla Fiorentina, i Della Valle e lo dico senza paura di essere smentito, rifiutarono 40 mln di euro più bonus dal Manchester United. Per Vlahovic invece spaventai il mio club quando nel 2017 per un ragazzo del 2000 extracomunitario e non ancora tesserabile, pagai anticipatamente 1,5 milioni al Partizan, per chiudere subito la trattativa e strapparlo alla futura concorrenza. Per trovare l’accordo con il giocatore e farlo firmare, dovetti aggiungere il primo dei cinque anni di contratto a quello successivo, quando arrivò fisicamente a Firenze. Lo ammetto, dopo la firma ero spaventato. Sono convinto che se ne accorse pure il padre di Vlahovic il quale mi disse: “Direttore sono sicuro che stai portando a Firenze il nuovo Batistuta”. Rivolgendomi alla madre risposi :”Bhe io ero convinto invece di aver portato un nuovo Luca Toni”. Ci fu una risata generale. Eravamo in una stanza d’albergo lo ricordo come fosse oggi”

Corvino poi aggiunge, sul discorso mercato legato a Vlahovic con le big pronte a puntare su di lui :”Quando Dusan non giocava ancora con continuità nella Fiorentina mi chiamò un cronista per chiedermi cosa pensassi e lì risposi : “Vlahovic è un titolare la qualità non ha età. Adesso potrebbe fare il centravanti sia nella Juventus, nel Liverpool e nel Tottenham”

Alla domanda, sorpreso più da Conte che dopo lo scudetto si è separato dall’inter o da Gattuso che si è lasciato con la Fiorentina dopo appena tre settimane dice:” Non so chi avesse il dente cariato ma quando fa male è meglio toglierselo subito.