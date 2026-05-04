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Cremonese-Lazio 1-2, il tabellino della partita

Cremonese-Lazio 1-2, il tabellino della partitaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:51Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto (21' Bianchetti), Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini (23' st Barbieri), Maleh, Grassi (16' st Bondo), Zerbin (16' st Payero); Bonazzoli, Sanabria (16' st Vardy). A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Djuric, Collocolo, Ceccherini, Faye, Folino, Okereke. All.: Marco Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric (1' st Rovella), Taylor (26' st Dele-Bashiru); Isaksen (36' st Dia), Maldini (1' st Noslin), Zaccagni (16' st Pedro). A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Przyborek, Lazzari. All.: Maurizio Sarri.
ARBITRO: Chiffi di Padova.
MARCATORI: 29' Bonazzoli (C), 8' st Isaksen (L), 47' st Noslin (L)
AMMONITI: Provstgaard (L), Barbieri (C), Nuno Tavares (L)

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