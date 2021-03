Crisi Fiorentina, l'analisi di Cagni: "C'è timore, Ribery aiuti i compagni e Prandelli"

Gigi Cagni, ex tecnico tra le altre di Empoli e Brescia, ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, alla vigilia del delicatissimo match di campionato contro il Parma: “Giocatori come Ribery devono dare una mano al loro allenatore e ai loro compagni. La Fiorentina deve stare serena perché ha qualità ma Prandelli deve tirar fuori dai suoi giocatori le migliori intenzioni. Il modulo? I sistemi di gioco vengono dopo i calciatori, il compito dell’allenatore è quello di mettere i suoi giocatori nel sistema di gioco ideale. Secondo me però tre giocatori dentro l’area avversaria ci devono essere sempre, se non ci vanno è perché forse hanno timore. Biraghi è un giocatore di qualità, i suoi cross vanno saputi sfruttare. Tutto è alienabile, bisogna avere la voglia di farlo e non avere timore. La mia impressione sulla Fiorentina è che ha timore”.