Daino consiglia il Napoli: "Allegri, Juric o De Zerbi per il dopo-Gattuso sulla panchina azzurra"

"Il pubblico al Napoli è mancato tantissimo, sia in casa che in trasferta - queste le parole di Daniele Daino, ex calciatore fra le tante di Milan e Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Aver giocato tutto questo tempo senza i propri supporters, al Maradona, per una squadra come gli azzurri, può avere inciso in maniera negativa. La spinta del pubblico è importante, magari non nelle partite di cartello, nelle quali le motivazioni sono facili da trovare, ma nelle gare contro le piccole. I tifosi partenopei sono il dodicesimo uomo in campo, e il risultato, in partite come quella contro il Cagliari, con la gente sugli spalti, sarebbe stato diverso. È stato un peccato perché quei tre punti erano fondamentali per il Napoli in chiave Champions. Dalla sua, la squadra di Gattuso, ha un calendario favorevole che lascia ben sperare. Gattuso? Il mio giudizio sul suo operato è molto positivo, ho giocato a Napoli e conosco le pressioni della piazza. Riuscirà a lottare per la Champions fino alla fine, nonostante i problemi avuti. Post-Rino? Non è detto che Gattuso vada via, anche se dubito posso restare. Da quello che ho sentito, il Napoli ha bisogno di un allenatore concreto, che abbia un buon bagaglio di esperienza. Servirebbe uno tipo Allegri, che sappia assorbire le pressioni e valorizzare la squadra. All’ombra del Vesuvio serve un allenatore sanguigno, con grinta, uno come Gattuso, ma anche uno come Juric e De Zerbi. Alla fine, deciderà chi è sopra le parti: il presidente De Laurentiis".