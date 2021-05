Drogba in estasi sui social per la finale di Champions del Chelsea

Didier Drogba, leggenda del Chelsea e protagonista della vittoria della Champions League nel 2012, festeggia attraverso i social il raggiungimento della finale dei blues: "Quando sia la squadra machile che femminile del Chelsea raggiunge la finale di Champions" è il post che lo immortala in estasi.



When both men and women @ChelseaFCW @ChelseaFC are in the @ChampionsLeague final 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/ZzzAHjLl1s

