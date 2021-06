esclusiva Comaschi: "Bologna, potendo scegliere preferivo perdere Svanberg e non Tomyasu"

vedi letture

Giorgio Comaschi, scrittore e regista tifoso del Bologna, ha parlato dei rossoblù e in particolare del probabile arrivo di Arnautovic, definito da Sabatini un 'rissaiolo'. "Mi piacciono questi tipi - ha detto durante il TMW News - perchè in questa città così pacata un po' di cattiveria come la sua non guasta". Durante la chiacchierata ci si è soffermati anche sulla possibile partenza di Tomyasu: "Mi dispiacerebbe perchè lui è una specie di macchina, è come un soldato che va in guerra, fantastico giocatore. Però qualcuno il Bologna deve sacrificare. Se avessi dovuto far partire qualcuno tra i migliori del Bologna mi sarei privato di Svanberg e non di Tomyasu".

Clicca sotto per guardare