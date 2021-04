esclusiva Comaschi: "Le telecronache siano più semplici. Basta con braccetti e quinti"

vedi letture

Con Giorgio Comaschi, giornalista e regista, a Tuttomercatoweb.com abbiamo parlato del modo di raccontare le partite oggi, prendendo spunto dall'anniversario della morte di Enrico Ameri. "Parlava di calcio in modo normale e non da scienziato. Mai avrebbe parlato dei quinti o dei braccetti. Ma cosa sono? Oggi una partita di calcio è incomprensibile anche quasi a gente di calcio. O vai a fare il corso di Coverciano e poi guardi le partite o altrimenti è complicato. Per non parlare delle letture. Cosa devo leggere? E poi c'è l'ansia di dover parlare dei moduli. Luca Gotti è stato divertente e mi ha detto scherzando: "Domenica giocherò col 5-3-3".

Clicca sotto per guardare