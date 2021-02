esclusiva Comaschi: "Miha e Ibra a Sanremo, un rischio se poi non arrivano i risultati"

Sinisa Mihajlovic sarà dunque a Sanremo, insieme ad Ibra. Una novità gustosa di cui abbiamo parlato con Giorgio Comaschi, tifoso vip del Bologna, nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com: "Miha esce da questa vicenda del pullman-gate (il video con apprezzamenti sui tifosi, ndr) ma ieri c'è stata la pace anche se secondo me non c'è mai stata guerra. Questa di Sanremo con Ibra è un'invenzione degli autori che studieranno sketch particolari che a me non piacciono. Il guaio è che se le cose non vanno bene poi i tifosi diranno: 'E' perchè è andato a Sanremo'. E' un rischio per loro, il calcio è anche questo. Tra l'altro Sinisa divide sempre e forse in questo periodo si è anche rotto qualcosa, mezza città lo vorrebbe via da Bologna".

Clicca sotto per guardare l'intervento completo di Giorgio Comaschi in cui si parla anche di Saputo ("non è assolutamente vero che sia un 'plumone' come dicono a Bologna, come se non avesse i soldi. Altro che, ha messo più di 150 milioni").