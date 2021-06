Euro 2020, biglietti in vendita per semifinali e finali a Wembley. Prezzi fino a 1000 euro

Atto conclusivo a 945 euro, previsti fino a 60mila spettatori

(ANSA) - LONDRA, 29 GIU - Ad una settimana dalla prima semifinale, ancor prima di conoscere le migliori quattro di Euro 2020, la Uefa ha messo in vendita sul proprio sito web i biglietti per le ultime tre partite dell'Europeo, che si svolgeranno tutte a Wembley. Per l'epilogo europeo il governo britannico, in accordo con le autorità sanitarie, ha deciso di accogliere a Wembley fino a 60mila spettatori, l'equivalente di due terzi della capienza massima dello stadio londinese. I prezzi per i tagliandi delle due semifinali - di martedì 6 e mercoledì 7 luglio - variano da 195 euro (Cat.3) fino a 595 euro (Cat.1), mentre per la finale dell'11 luglio sul sito uefa.com sono in vendita, per il momento, solo i biglietti di Cat.1 del valore di 945 euro. (ANSA).