Euro 2020, Virginia Raggi: "Segnale di ripartenza, ce la faremo"

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Era importante essere qui per dare un segnale di ripartenza. Ci abbiamo lavorato un anno intero, è un segnale di speranza e di fiducia, soprattutto farlo anche con quella parte di pubblico in base alla curva epidemiologica. Credo che ce la faremo. Siamo pronti, non vediamo l'ora di cominciare" ha detto la Sindaca Virginia Raggi durante la presentazione del Trophy Tour di Euro 2020. E' intervenuto anche il numero 1 di Sport e Salute, Vito Cozzoli. "Euro 2020 è un'occasione unica per Roma, sarà un grande segnale di ripartenza. Lavoriamo da settembre scorso per un Olimpico sicuro e caratterizzato dall'aspetto tecnologico. Vorremmo fosse uno degli stadi più smart d'Italia". (ANSA).