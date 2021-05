Europei, nuove divise anche per gli arbitri: c'è la cartina del continente

vedi letture

Presentate da sponsor tecnico Uefa, maglie di quattro colori

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Anche gli arbitri, come buona parte delle nazionali impegnate sul campo, avranno nuove divise negli Europei che cominceranno l'11 giugno con Italia-Turchia. L'italiana Macron, sponsor tecnico dell'Uefa, ha infatti preparato per i direttori di gara nuove maglie nei tradizionali colori nero, giallo fluo, azzurro fluo e rosa, tutte caratterizzate dal disegno, nella parte anteriore, tono su tono e in grafica 'embossata', della cartina dell'Europa, senza confini e senza barriere, simbolo di comunità all'interno della quale l'arbitro è il perfetto trait d'union tra le nazioni. La maglia è a girocollo con dettagli neri anche sui bordi manica ed è dotata tasche anteriori con chiusura in velcro. Sul petto, al centro, e sulle spalle il Macron Hero, l'identificativo logo del brand italiano; a sinistra, lato cuore, il logo Uefa Match Official. Sulla manica destra il logo di Euro 2021, a sinistra il logo Respect Uefa. Nella parte posteriore è inserito il logo Uefa Foundation for children. A completare il kit gara degli arbitri UEFA, gli shorts - neri per tutte e quattro le versioni - dotati di tasche posteriori con chiusura a velcro, mentre i calzettoni riprenderanno il colore della maglia. (ANSA).