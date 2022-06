Fiorentina in ritiro a Moena per il decimo anno consecutivo: ufficiali le date dal 10 al 24 luglio

vedi letture

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale, la Fiorentina ha annunciato ufficialmente date e luogo del ritiro estivo: si parte il 10 luglio, rientro previsto il 24 per una due settimane di lavoro giornaliero. Per il decimo anno sarà Moena ad ospitare i viola. Classico ritiro in Val di Fassa quindi, con la Fiorentina che replicherà anche con la squadra femminile, che quest'anno farà la propria preparazione a Moena dal 24 luglio al 7 agosto.