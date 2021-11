Fiorentina-Sampdoria, i convocati di D'Aversa: Ferrari c'è. Depaoli non ce la fa

D'Aversa ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani in casa della Fiorentina. Non recupera Depaoli per la partita di Firenze mentre Gabbiadini c'è e si gioca la titolarità con Quagliarella. Niente da fare nemmeno per Vieira, mentre Ferrari viene regolarmente convocato. Di seguito la lista completa:

Portieri: Audero, Ravaglia, Falcone

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Dragusin, Yoshida, Bereszynski, Ferrari, Murru

Centrocampisti: Thorsby, Silva, Verre, Askildsen, Yepes Laut, Trimboli, Candreva

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella