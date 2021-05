Frey dopo la retrocessione del Parma: "Sono dispiaciuto ma si tratta solo di un arrivederci"

vedi letture

Tra i tanti ex che hanno espresso la propria delusione per la retrocessione del Parma c'è anche Sebastien Frey che tramite i social ha espresso questo messaggio: "Sono dispiaciuto per la retrocessione del Parma. Ci tengo a fare i complimenti a chi ha lottato fino in fondo, nella speranza di salvarsi. Sono sicuro che si tratta solo di un arrivederci, che presto tornerete dove meritate, nel frattempo farò il tifo per voi".