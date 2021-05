Garlando: "Il gran ritorno del corto muso. Fallita la rivoluzione di velluto di Agnelli"

“Il gran ritorno del corto muso. Fallita la rivoluzione di velluto”. Così, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando legge il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: “Tornerà la Juve che vince di corto muso? Vedremo, per ora possiamo solo dire con certezza che la rivoluzione di velluto di Andrea Agnelli, che voleva un gioco più generoso e organico per aumentare le chance di Champions, è fallita. Dopo il calcio palleggiato di Sarri e quello liquido di Pirlo, finiti lontano dalle due finali europee di Max, si torna al punto di partenza. Alla vittoria che è l’unica cosa che conta. Ma ci torna anche Allegri, dopo due stagioni da bella di Torriglia: tutti la vogliono, nessuno la piglia. Tanta stima, tante offerte, pare, ma deve ripartire da dove ha chiuso, senza nulla in mezzo. Forse perché, a parte due finali quasi non giocate contro avversari troppo forti, non è che il calcio europeo di Allegri abbia lasciato ricordi abbaglianti”.