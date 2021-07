Genoa, primo allenamento al Signorini. L'esordio in amichevole il 17 luglio

vedi letture

Per il mercato, Suprjaha ad un passo, in arrivo anche Vanheusden

(ANSA) - GENOVA, 09 LUG - Primo giorno di lavoro al Signorini per Criscito e compagni che agli ordini del tecnico Davide Ballardini e del suo staff si sono allenati nel centro sportivo di Pegli in attesa della partenza per il ritiro austriaco previsto per lunedì prossimo. La società ha comunicato gli orari delle amichevoli ufficializzate oltre ad aver annunciato un quarto test. L'esordio del nuovo Genoa si terrà allo SportPlatz di Neustift contro i dilettanti dello Stubai sabato 17 luglio alle 17. Il secondo test sarà con il Wacker Innsbruck, seconda serie austriaca, mercoledì 21 luglio (ore 17). Il 24 luglio giorno di addio dal ritiro austriaco prevista un'amichevole all'estero con luogo e orario da definire. Mentre il mese si chiuderà con la sfida a Magonza in Germania contro i padroni di casa del Mainz '05 alle 17.30. Intanto sul fronte mercato è ai dettagli l'arrivo dell'attaccante ucraino Suprjaha dalla Dinamo Kiev, per il giocatore pronto un contratto di cinque anni. Dall'Inter invece arriverà in prestito secco, superando la concorrenza di Spezia e Bologna, il difensore centrale belga Zinho Vanheusden, 22 anni a fine mese, tornato in campo a maggio dopo la rottura del legamento crociato a novembre scorso. (ANSA).