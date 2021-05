Genoa, stagione al top per Carillo a Caserta

Una stagione da protagonista che apre a prospettive future di primissimo piano. Tra i difensori con il rendimento più importante della serie C, nel corso dell’ultima stagione, è spiccato quello di Luigi Carillo. In prestito dal Genoa alla Casertana, il centrale scuola Napoli ha messo in fila un campionato di altissimo livello sia dal punto di vista dell’affidabilità arretrata, sia per quanto riguarda la capacità di inserimento nel reparto avanzato. Sono sei le reti messe a segno dal classe 1996: un prospetto di valore per il quale certamente non mancheranno proposte ed interessamenti che già sono piovuti in casa Genoa nelle ultime settimane e che potrebbero moltiplicarsi in vista dell’imminente sessione di mercato. Senza contare la possibilità concreta che in casa rossoblu si possa decidere di puntare su di lui nella prossima stagione.