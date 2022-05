Giudice sportivo, una giornata di squalifica ai preparatori dei portieri Nuno Santos e Sicignano

Ancora uno stop per il preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos, fermato dal giudice sportivo "per una giornata per avere al 7° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale". Un turno di stop anche per Vincenzo Sicignano dell'Empoli, con un'ammenda di 3.000 euro.