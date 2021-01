Hellas Verona-Crotone, i convocati di Stroppa: infortunato Marrone, reintegrato Mazzotta

vedi letture

Al termine della rifinitura mattutina mister Stroppa ha convocato 24 calciatori per la gara di domani (ore 15) in casa dell’Hellas Verona e valevole per la 17ª giornata della Serie A Tim. Defezione dell’ultimo momento di Festa colpito da un attacco di gastroenterite e che, dunque, salterà la trasferta. Infortunato Marrone, reintegrato in rosa Mazzotta. Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Cordaz, Crespi, D'Alterio

Difensori: Golemic, Magallan, Cuomo, Luperto, Djidji, Rispoli, Reca,

Centrocampisti: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Mazzotta, Pedro Pereira, Petriccione, Vulic, Eduardo

Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere