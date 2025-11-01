Le partite di oggi: il programma di domenica 2 novembre
Prosegue questa domenica il decimo turno di Serie A, con una giornata ricca di incroci chiave sia nella zona alta sia in quella bassa della classifica. Dopo gli anticipi del sabato, il programma si apre a Verona con l’Inter di scena al Bentegodi, mentre nel pomeriggio spiccano Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa. In serata, due sfide tutte da seguire: il derby Parma-Bologna alle 18.00 e, soprattutto, Milan-Roma alle 20.45, big match che chiuderà la giornata. Di seguito l'elenco con tutte le partite più importanti delle prossime ore, in Italia e all'estero:
FRANCIA – Ligue 1
15:00 — Rennes - Strasburgo
17:15 — Lens - Lorient
17:15 — Lilla - Angers
17:15 — Nantes - Metz
17:15 — Tolosa - Le Havre
20:45 — Brest - Lione
INGHILTERRA – Premier League
15:00 — West Ham - Newcastle
17:30 — Manchester City - Bournemouth
ITALIA – Serie A
12:30 — Verona - Inter
15:00 — Fiorentina - Lecce
15:00 — Torino - Pisa
18:00 — Parma - Bologna
20:45 — Milan - Roma
ITALIA – Serie B
15:00 — Bari - Cesena
15:00 — Catanzaro - Venezia
15:00 — Modena - Juve Stabia
17:15 — Monza - Spezia
19:30 — Sampdoria - Mantova
ITALIA – Serie C (Girone A)
12:30 — Triestina - Brescia
14:30 — Cittadella - Pro Vercelli
14:30 — L.R. Vicenza - Giana Erminio
20:30 — Lecco - Arzignano
20:30 — Lumezzane - Renate
ITALIA – Serie C (Girone B)
12:30 — Livorno - Forlì
14:30 — Gubbio - Ternana
14:30 — Torres - Carpi
17:30 — Pontedera - Perugia
17:30 — Ravenna - Ascoli
17:30 — Sambenedettese - Guidonia
ITALIA – Serie C (Girone C)
14:30 — Crotone - Trapani
14:30 — Potenza - Foggia
17:30 — Giugliano - Siracusa
17:30 — Latina - Salernitana
20:30 — Benevento - Sorrento
PORTOGALLO – Liga Portugal
16:30 — AFS - Tondela
19:00 — Arouca - Moreirense
21:30 — FC Porto - Braga
SPAGNA – LaLiga
14:00 — Levante - Celta Vigo
16:15 — Alaves - Espanyol
18:30 — Barcellona - Elche
21:00 — Betis - Maiorca