Le partite di oggi: il programma di domenica 2 novembre

Prosegue questa domenica il decimo turno di Serie A, con una giornata ricca di incroci chiave sia nella zona alta sia in quella bassa della classifica. Dopo gli anticipi del sabato, il programma si apre a Verona con l’Inter di scena al Bentegodi, mentre nel pomeriggio spiccano Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa. In serata, due sfide tutte da seguire: il derby Parma-Bologna alle 18.00 e, soprattutto, Milan-Roma alle 20.45, big match che chiuderà la giornata. Di seguito l'elenco con tutte le partite più importanti delle prossime ore, in Italia e all'estero:

FRANCIA – Ligue 1

15:00 — Rennes - Strasburgo

17:15 — Lens - Lorient

17:15 — Lilla - Angers

17:15 — Nantes - Metz

17:15 — Tolosa - Le Havre

20:45 — Brest - Lione

INGHILTERRA – Premier League

15:00 — West Ham - Newcastle

17:30 — Manchester City - Bournemouth

ITALIA – Serie A

12:30 — Verona - Inter

15:00 — Fiorentina - Lecce

15:00 — Torino - Pisa

18:00 — Parma - Bologna

20:45 — Milan - Roma

ITALIA – Serie B

15:00 — Bari - Cesena

15:00 — Catanzaro - Venezia

15:00 — Modena - Juve Stabia

17:15 — Monza - Spezia

19:30 — Sampdoria - Mantova

ITALIA – Serie C (Girone A)

12:30 — Triestina - Brescia

14:30 — Cittadella - Pro Vercelli

14:30 — L.R. Vicenza - Giana Erminio

20:30 — Lecco - Arzignano

20:30 — Lumezzane - Renate

ITALIA – Serie C (Girone B)

12:30 — Livorno - Forlì

14:30 — Gubbio - Ternana

14:30 — Torres - Carpi

17:30 — Pontedera - Perugia

17:30 — Ravenna - Ascoli

17:30 — Sambenedettese - Guidonia

ITALIA – Serie C (Girone C)

14:30 — Crotone - Trapani

14:30 — Potenza - Foggia

17:30 — Giugliano - Siracusa

17:30 — Latina - Salernitana

20:30 — Benevento - Sorrento

PORTOGALLO – Liga Portugal

16:30 — AFS - Tondela

19:00 — Arouca - Moreirense

21:30 — FC Porto - Braga

SPAGNA – LaLiga

14:00 — Levante - Celta Vigo

16:15 — Alaves - Espanyol

18:30 — Barcellona - Elche

21:00 — Betis - Maiorca