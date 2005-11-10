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Fiorentina imballata, sconfitta per 3-2 col QPR: a segno Atta e Piccoli

Fiorentina imballata, sconfitta per 3-2 col QPR: a segno Atta e Piccoli TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 17:52Serie A

Sconfitta di misura per la Fiorentina contro il QPR nella trasferta londinese. La squadra di Grosso perde 3-2 contro una squadra che nell'arco dei 90 minuti ha mostrato una migliore condizione fisica generale. Non sono comunque mancati gli spunti positivi, per il tecnico gigliato.

Nella formazione iniziale figuravano 5 nuovi acquisti, ovvero Dragusin e Viery come coppia centrale, Atta e Oulai a centrocampo e Jimenez alto a destra. In campo dall'inizio anche uomini mercato come Dodo, Gudmundsson e Moise Kean. In campo QPR avanti 2-1 nel primo tempo, con iniziali reti di Madsen e Kemper e rete di Arthur Atta prima dell'intervallo. Nella ripresa il QPR va ancora a segno con Smyth, prima del definitivo 3-2 segnato da Roberto Piccoli.

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