Fiorentina imballata, sconfitta per 3-2 col QPR: a segno Atta e Piccoli

Sconfitta di misura per la Fiorentina contro il QPR nella trasferta londinese. La squadra di Grosso perde 3-2 contro una squadra che nell'arco dei 90 minuti ha mostrato una migliore condizione fisica generale. Non sono comunque mancati gli spunti positivi, per il tecnico gigliato.

Nella formazione iniziale figuravano 5 nuovi acquisti, ovvero Dragusin e Viery come coppia centrale, Atta e Oulai a centrocampo e Jimenez alto a destra. In campo dall'inizio anche uomini mercato come Dodo, Gudmundsson e Moise Kean. In campo QPR avanti 2-1 nel primo tempo, con iniziali reti di Madsen e Kemper e rete di Arthur Atta prima dell'intervallo. Nella ripresa il QPR va ancora a segno con Smyth, prima del definitivo 3-2 segnato da Roberto Piccoli.