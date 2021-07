Il 15 luglio il Consiglio Federale. Il comunicato della FIGC con l'ordine del giorno

Giovedì 15 luglio si terrà la riunione del Consiglio Federale. I lavori avranno inizio alle ore 12 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 7 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; esame dei ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2021/2022: provvedimenti conseguenti; modifiche regolamentari; campionato Serie BKT 2021/2022: formazione classifica finale e play off-play out; richiesta della LNP Serie A in ordine all’estinzione delle ammonizioni dopo la prima fase della Coppa Italia 2021/2022; varie ed eventuali.