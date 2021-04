Il City vince, Liam Gallagher esulta con Wonderwall: "I said maybeeeeeeeeeeeeee"

Come dopo ogni vittoria del Manchester City, il Twitter di Liam Gallagher, frontman degli Oasis e tifoso del club inglese, “impazzisce” dopo una vittoria dei Citizens. Nello specifico, al triplice fischio ha scritto “I said maybeeeeeeeeeeeeee”, citazione della celebre Wonderwall ma anche riferimento al sogno Champions (la traduzione letterale è “ho detto forse…”) per poi lanciarsi in complimenti alla star di serata, Phil Foden.