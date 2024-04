TMW Radio Impallomeni: "Juve, dire che è un buon campionato è difficile"

Per parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

A chi il primo pensiero di giornata?

"De Rossi. Derby perfetto e giornata favorevole per i risultati. E ora curioso di vedere come andrà il derby d'Europa".

Roma, perché De Rossi non è ancora stato confermato?

"Siamo di fronte a 11 partite in campionato, è un fenomeno calcistico inaspettato e bellissimo. Spero che inizi una storia fantastica, proprio a casa sua. Ha toccato le corde giuste, si sta muovendo bene e mi sorprende perché ci mette il giusto distacco. Ora ai Friedkin serve la penna per farlo firmare".

Fa bene il club ad attendere?

"Per me fa bene anche De Rossi ad aspettare per chiedere che tipo di squadra si fa. Per me è la prima scelta della Fiorentina, e se la Roma non si fa sentire firma per loro".

Pioli dice che ha un grande rapporto con il gruppo. Meriterebbe di rimanere al Milan?

"Io lo dico dall'inizio, sta facendo un lavoro straordinario. Può darsi che sia finito un ciclo, ma io non lo manderei mai via. C'è qualcuno che può migliorare questo lavoro e sa muoversi meglio lì dentro? Se gli comprano 3 giocatori almeno, per me può dire la sua".

Cosa dice del derby della Lazio?

"Ho dei dubbi sulle scelte iniziali. Il derby non è una partita normale. uno come Luis Alberto non può stare in panchina e due come Kamada e Isaksen non capiscono. Magari il giapponese il prossimo anno lo migliora, ma non capisco perché insistere ora su di lui. Altro aspetto è quello che non può fare ora la Lazio il gioco che vuole il tecnico come corsa. E poi non crea più davanti. Se non hai la gamba devi inventarti qualcosa. Ha giocato come se fosse un esperimento. Deve mettersi in testa Tudor che è entrato in un mondo differente ora".

E' un buon campionato per la Juve, come ha detto Allegri?

"Complimenti innanzitutto alla Juve per la vittoria, che non era semplice. E soprattutto è una vittoria importante. Se la Juve avesse fato un campionato tra la terza e quarta posizione, forse avremmo avuto un altro tipo di approccio nella critica ad Allegri. Dire buon campionato adesso dopo aver visto la prima parte di stagione è difficile. Ha sporcato un percorso che aveva fatto sognare tifosi e squadra. E' stato un trauma vedere questa Juve dopo quanto fatto prima. Per me resta una rosa importante e si può fare e dare di più alla Juventus. Cosa vogliamo rimproverare ad Allegri? Poco credo. L'aria comunque è pesante, il tifoso juventino non vuole più Allegri sulla panchina. Ripartire con lui e balbettare ancora...".

Dovesse arrivare Zirkzee e partisse Vlahovic, la Juve si rafforzerebbe?

"Sì, se costruisce un altro tipo di centrocampo. Sennò no".