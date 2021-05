Italia U21, Balata: "Questo è un gruppo con grandi qualità tecniche e morali"

Mauro Balata, presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B e Capo Delegazione dell'Italia Under 21, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Portogallo U21-Italia U21 valevole per i quarti di finale della fase a eliminazione diretta della fase finale della UEFA European Under-21 Championship Hungary-Slovenia 2021:

"È stato un avvicinamento alla manifestazione determinato, meritato - dichiara il dirigente azzurro -. Siamo arrivati qui con merito. Questo è un gruppo con grandi qualità tecniche ma soprattutto morali".

"Noi siamo l'Italia - prosegue Balata -. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo sul campo come hanno dimostrato di saper fare fino ad oggi con un grandissimo spirito di sacrificio".

Sulla scelta del CT Nicolato di schierare titolare Raspadori e non Cutrone: "Sono tutti pronti a scendere in campo e a dare il massimo per la Nazionale in questa competizione".