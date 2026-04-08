Julio Velasco: "Io presidente FIGC? Pesce d'aprile rimbalzato fino in Argentina"
Il Ct del volley femminile: "Per certi ruoli ci vuole specificità"
(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Io presidente della Figc? E' stato un pesce d'aprile, arrivato fino in Argentina...". Così ha risposto Julio Velasco, ct della nazionale italiana femminile di pallavolo, durante la presentazione del libro "Allenare diversamente" di Alessandro Donati e Francesco Marcello. "Ci vuole specificità per certi ruoli", ha concluso Velasco. (ANSA).
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