Klinsmann: "Lukaku deve essere più egoista. Spero che l'Inter torni a vincere lo scudetto"

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a ESPN elogiando ancora una volta Romelu Lukaku: "Merita di essere considerato speciale, lavora per la squadra e si è legato a doppio filo con tutti i suoi compagni. A volte dovrebbe essere più egoista, come ha fatto nel primo gol contro il Genoa. È in una condizione mentale incredibile e mi auguro che possa proseguire mantenendola così anche in vista delle prossime settimane. Spero anche che l'Inter possa finalmente tornare a vincere lo scudetto".