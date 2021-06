La Coca-Cola perde fino all'1,6% dopo il gesto di Cristiano Ronaldo. Ma poi risale

vedi letture

Il gesto di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa, ovvero togliere due bottiglie di Coca Cola e mettere al loro posto una d’acqua ammonendo i presenti e non solo con la fase “Bevete acqua, altro che Coca-Cola”, ha fatto crollare per diverse ore il prezzo delle azioni dell’azienda statunitense le cui azioni in borsa hanno toccato anche il -1,6%, passando da 56.10 dollari ad azione a 55,22 (con una perdita di quasi quattro miliardi di dollari) prima di risalire e chiudere a 55,44 contenendo in questo modo le perdite