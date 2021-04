La parabola di Darmian. Il milanista che adesso segna i gol-scudetto per l'Inter

Un milanista che segna i gol scudetto per l’Inter. E’ il curioso destino di Darmian, che a 12 anni ha fatto il suo ingresso nelle giovanili del club rossonero. E con la maglia del Diavolo ha pure debuttato da professionista. Nel 2009, a quasi vent’anni, ha lasciato Milanello senza più farvi ritorno. Ha cominciato il suo viaggio a Padova, volando quindi a Palermo, per poi trovare consacrazione al Torino. La vetrina granata è stata il trampolino per sbarcare in Premier, addirittura con la maglia del Manchester United. Poi, il Parma nell’estate 2019. Ma l’Inter - ricorda La Gazzetta dello Sport - lo aveva già prenotato per questa stagione: volere di Conte, che lo aveva già avuto come suo giocatore in Nazionale, vivendo insieme anche gli Europei 2016.