La Sampdoria torna a lavoro e Ranieri ritrova Tonelli. Primo test in gruppo per il difensore

La Sampdoria è tornata a lavorare questo pomeriggio al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. Claudio Ranieri e il suo staff - riporta la nota ufficiale del club - hanno deciso di far allenare il gruppo unito, dedicando la prima parte a possessi e partitelle e la seconda a lavori aerobici, specifici in base ai ruoli. Primo test coi compagni per Lorenzo Tonelli. Doppia seduta, invece, per Alex Ferrari e Manolo Gabbiadini: in mattinata, recupero agonistico in palestra; nel pomeriggio specifico sul campo. Da segnalare il primo lavoro aerobico in assoluto per l’attaccante, lavori tecnici invece per il difensore. Domani, mercoledì, mattutino.