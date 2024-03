Le pagelle del Bologna - Zirkzee non è preciso, Kristiansen a due velocità

BOLOGNA-INTER 0-1 (37’ Bisseck)

Skorupski 6 - Nel primo tempo compie un intervento strepitoso sulla botta di Barella da posizione ravvicinata. Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, nella ripresa spettatore non pagante.

Posch 6 - Una vera e propria battaglia a tutta fascia con Carlos Augusto, legge bene i movimenti dell’esterno avversario. Poi, quando arrivano in due dalle sue parti, il discorso si complica. A inizio ripresa sfiora il gol del possibile 1-1.

Beukema 6 - È attento e reattivo, quando può si stacca dalla linea difensiva per dar manforte al centrocampo. Tiene sotto controllo gli attaccanti avversari.

Lucumì 6 - Qualche sbavatura di troppo nel dare il via all’azione, un po’ impreciso con il pallone tra i piedi. A livello di marcatura, invece, se la cava.

Kristiansen 5,5 - Si addormenta in occasione della chance concessa a Barella nel primo tempo, si riscatta prima del duplice fischio anticipando un avversario. Anche lui impreciso nel giocare il pallone. Cresce nella ripresa, appoggiando la manovra offensiva con costanza.

Freuler 6 - Meno aggressivo rispetto al solito, ma fa comunque il suo muovendosi tanto anche senza palla. Sfortunato nella ripresa quando "mura" la conclusione pericolosa di Zirkzee. Nella ripresa giganteggia nei recuperi.

Aebischer 5,5 - Non è particolarmente brillante, da lui ci si aspetta sempre qualcosina in più e invece si limita al compitino (Dal 69’ Moro 6 - Entra con personalità, carattere e personalità).

Ferguson 6 - Nel primo tempo si rende pericoloso con una violenta conclusione da fuori area che impegna Sommer. Con i suoi inserimenti prova a far saltare gli schemi, ma la difesa dell’Inter lo contiene. Tanta sostanza, meno precisione.

Odgaard 6 - È la mossa a sorpresa di Thiago Motta, ma che non crea particolari grattacapi alla retroguardia nerazzurra inizialmente. Nella ripresa cresce in termini di personalità e qualità, giocate efficaci e che mettono in difficoltà Darmian. (Dall’80’ Orsolini s.v.).

Saelemaekers 5 - Propositivo e pimpante negli ultimi trenta metri, anche perché da ex milanista ci tiene particolarmente a fare un dispetto all’Inter. In realtà, però, la sua prestazione è macchiata dal gol di Bisseck: non lo segue, gli sbuca alle spalle e sigla lo 0-1 (Dal 74’ Ndoye 6 - In un quarto d'ora crea un gran numero di situazioni pericolose. Impatto importante).

Zirkzee 5,5 - Tanta grinta, che gli costa anche un cartellino giallo, e molto movimento per cercare di offrire soluzioni alternative ai compagni. Nel primo tempo gira molto lontano dall’area di rigore e non riesce a “graffiare”, nella ripresa invece ha diverse occasioni per pungere ma è impreciso (Dall’80’ Castro s.v.).

Thiago Motta 6,5 - Ancora una volta la sua squadra mostra carattere, personalità, qualità. E contro l'Inter dimostra perché è così in alto in classifica: nel secondo tempo ha il totale controllo della gara, nel primo se la gioca ad armi pari. Bologna punito sull'unica disattenzione difensiva.