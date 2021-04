Lega Serie A, il 23 aprile nuova Assemblea dei club: diritti tv all'ordine del giorno

All'ordine del giorno il bando per il pacchetto 2

(ANSA) - MILANO, 20 APR - La Lega Serie A torna a riunirsi per parlare di diritti tv, aspettando il nuovo incontro della prossima settimana sul tema della Superlega. Venerdì 23 aprile infatti i 20 club si ritroveranno in videoconferenza per una assemblea con i diritti tv al centro dell'ordine del giorno. Si parlerà infatti del bando per il pacchetto 2, quello che permette di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l'anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. Un pacchetto per cui l'assemblea aveva rifiutato nelle scorse settimane una offerta di Sky da 87,5 milioni di euro (in media) l'anno. Inoltre, nell'assemblea i club discuteranno anche relativamente al tema del correttivo (relativamente alla distribuzione delle risorse) per la quota abbonamenti e biglietti per la corrente stagione sportiva, disputata finora senza pubblico. (ANSA).