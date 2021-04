Licari: "Juve-Dybala, è possibile che finisca così? Il 10 come merce in esubero?"

“Una lunga storia d’amore che non può finire così”. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari commenta il momento turbolento tra Paulo Dybala e la Juventus: “Non è un mistero che la Juve metta da sempre sul mercato l’argentino, merce più pregiata in un negozio affamato di plusvalenze. E si sa che Dybala ha sempre detto no, sentendosi juventino dentro. La storia sembra però alla fine. La Juve è ‘prigioniera’ di Ronaldo. […] Però possibile che finisca così, lanciandosi i piatti? Che il 10 amato sia liquidato come merce in esubero?”.