Coronavirus, Florentino Perez positivo. Romero negativo a tre tamponi

13.29 - Atalanta, Romero negativo - Via libera per il difensore dell'Atalanta, Cristian Romero, che potrà tornare in campo già dalla gara di domani in Coppa Italia contro il Napoli dopo essersi negativizzato dal Covid-19. Questo il comunicato del club: "Atalanta B.C. comunica che in data odierna, martedì 2 febbraio, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l’esito negativo dei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività anche di questo. L’ATS di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato da Romero il 29 gennaio".

13.11 - Real Madrid, Florentino Perez positivo - Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo con un comunicato, che spiega che il numero uno dei Blancos non presenta alcun sintomo.

11.30 - Covid re del mercato - "Covid re del calciomercato. I club di A uniti dai pagherò". Questo il titolo che Tuttosport in edicola stamani utilizza al suo interno. Nei giudizi nessuna arriva prima perché a dominare la scena è il virus che sta invadendo il mondo intero. L'Inter spese 27 milioni per Eriksen un anno fa che sarebbe potuto arrivare a 0, mentre adesso esclude gli investimenti. Il Parma ha potuto godere di Krause, ma i suoi incentivi per migliorare la squadra hanno destabilizzato. Bisognerà capire se la ripresa economica arriverà in tempo e se permetterà di onorare tutti i pagherò.

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO

22.34 - Merkel: "Entro terzo trimestre vaccino per tutti in Germania" - La cancelliera Angela Merkel dopo il vertice con le case farmaceutiche dei vaccini anti-Covid ha parlato della situazione tedesca: "La previsione del governo tedesco è che entro la fine del terzo trimestre potremo offrire un vaccino a tutta la popolazione".

19.45 - Superata soglia di due milioni di dosi di vaccino in Italia - E' stata superata la soglia dei due milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. Secondo i dati del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, ad oggi pomeriggio sono 2.003.543 gli italiani vaccinati con la prima dose, mentre sono 659.565 quelli che hanno avuto la doppia dose.

17.48 - Protezione Civile, il bollettino: 7.925 nuovi contagiati (-6.379 positivi rispetto a ieri). 329 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 142.419 tamponi e individuati 7.925 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 447.589, 6.379 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 329 persone affette da Coronavirus per un totale di 88.845 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 447.589 (-6.379)

Deceduti: 88.845 (+329)

Dimessi/Guariti: 2.024.523 (+13.975)

Ricoverati: 22.512 (+201) di cui in Terapia Intensiva: 2.252 (+37)

Tamponi: 32.809.145 (+142.419)

Totale casi: 2.560.957 (+7.925, +0,31%)

15.39 - Marotta: "Il Covid ha cambiato il mondo del calcio. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori" - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato di come il Coronavirus ha cambiato il mondo del calcio: "La pandemia ha segnato una svolta nell’economia mondiale in generale. Abbiamo meno ricavi e quindi meno soldi. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori, non ci saranno più trasferimenti cosi onerosi. Dovremo essere bravi a sviluppare i calciatori in casa. I privati non possono più ripianare le perdite ma lo spettacolo comunque non mancherà".

10.00 - Lombardia e Lazio in zona gialla - Da oggi, lunedì 1 febbraio, gran parte dell’Italia torna in zona gialla: solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano sono in zona arancione, mentre tutte le altre regioni sono in giallo.

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO