Lobotka out, terapie per Rrahmani, palestra per Petagna. Il punto sul Napoli da Castel Volturno

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra - riporta la nota ufficiale del club - si è allenata iniziando la sessione con torello e passing drill. Successivamente lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka non si è allenato per la tonsillite. Petagna ha svolto lavoro in piscina e palestra. Terapie per Rrahmani.