Lunedì 17 maggio la riunione del Consiglio Federale: gli argomenti all'ordine del giorno

vedi letture

E' in programma lunedì 17 maggio la riunione del Consiglio Federale. I lavori, che si svolgeranno in modalità videoconferenza, avranno inizio alle ore 11 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione del 26 aprile; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; approvazione del Bilancio Consuntivo 2020; relazione annuale 2020 dell’Organismo di Vigilanza ex. D.lgs 231 e Piano di Attività 2021; Licenze Nazionali stagione sportiva 2021/2022; promozione U.S. Salernitana al campionato di Serie A Stagione Sportiva 2021/2022: adempimenti conseguenti con riferimento all'applicazione dell'art. 7 dello Statuto Federale e dell'art.16 bis delle N.O.I.F; nomina dei componenti degli organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale; modifiche regolamentari; termini tesseramento in ambito professionistico e dilettantistico stagione sportiva 2021/2022; norme in materia di tesseramento calciatori extracomunitari in ambito professionistico stagione sportiva 2021/2022; varie ed eventuali.