Lutto nel giornalismo, muore Giangavino Sulas: il ricordo di Jacobelli

Ciao, Gian Gavino. Mio maestro di un grande, autentico, straordinario, giornalismo; amico vero; uomo coraggioso e per bene. Hai giocato alla grande l’ultima partita e, sino all’ultimo, hai preso in giro la Grande Nemica. Le sei andato incontro a testa alta, come hai fatto per tutta la tua vita. Di una cosa sono certo: un giorno, ci rivedremo. E, alle sei del mattino, per prima cosa faremo il conto dei buchi dati alla concorrenza. E parleremo all’infinito di Atalanta, di Milan, di calcio, della tua amatissima Sardegna, dei sardi, orgogliosi e fieri come i bergamaschi, di tutto. Sant’Agostino dice che sei passato nella stanza accanto. Scommetto che stai già scrivendo il prossimo pezzo. Quando hai deciso che titolo fare, mandami un whatsapp. Sarà sicuramente il migliore.