Mancini sui prossimi impegni dell'Italia: "Ci sarà da lavorare, ma siamo sulla buona strada"

Squadra giovane deve cercare di migliorare, credo ce la faremo

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - Per gli impegni che attendono l'Italia nel 2021 (Final Four di Nations League, fase finale degli Europei e qualificazioni Mondiali), "ci sarà "da lavorare. Non sarà così semplice perché ci sono tante Nazionali forti. Noi però siamo sulla buona strada. Abbiamo una squadra giovane che deve cercare di migliorare. Credo ci riusciremo". Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini, a margine della firma dell'accordo per il quale sarà testimonial delle Marche fino al 2023. (ANSA).