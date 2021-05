Marianella: "Mourinho non si accontenta di creare la base. A Roma per provare a vincere"

Intervenuto a Sky Sport 24, Massimo Marianella ha dato il suo punto di vista sulla scelta di Mourinho: "Arriva per provare a vincere: non avrebbe accettato la Roma se non avesse la convinzione di poter vincere. Dal Porto in poi Mourinho ha vinto ovunque tranne che con il Tottenham perché non lo hanno messo nella condizione di vincere. Non sapremo mai come sarebbe andata con lui la finale di Coppa di Lega".