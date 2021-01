Milan, Calhanoglu non convocato, ma la decisione definitiva verrà presa domani

Hakan Calhanoglu non è stato incluso nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di domani contro il Bologna ma non è detto che non possa essere almeno in panchina domani sera al Dall'Ara. La decisione definitiva sulla sua convocazione verrà infatti presa dopo le visite mediche in programma per domani.